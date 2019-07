Le Bas-Rhin en vigilance sécheresse

Bas-Rhin, France

Le comité sécheresse s'est réuni dans le Bas-Rhin le 2 juillet et il a décidé de placer le département en vigilance sécheresse. Les niveaux de la nappe sont inférieurs à ceux observés à la même période l'an passé.

Pas de restriction d'eau pour le moment

Les débits des cours d'eau sont également à la baisse : le seuil de vigilance est atteint pour le Lauter, le Sauer, la Moder, la Zorn, la Bruche, l’Ehn, l’Andlau, le Giessen, la Liepvrette et la Sarre. Le seuil d’alerte est atteint ponctuellement pour le Seltbach, la Moder et la Mossig.



Aucun restriction d'eau n'est imposée mais la préfecture demande aux habitants d'être raisonnable : éviter de laver votre voiture et limiter entre 10h et 18h l'arrosage des pelouses et jardins.