Le beau temps est de retour en Côte-d'Or !

Après plusieurs semaine de grisaille et de fraîcheur, le beau temps et la chaleur font leur grand retour ! La base nautique d'Arc-sur-Tille est déjà prise d'assaut par les côte-d'oriens pressés de retrouver l'été.

Beaucoup de monde sur les bords du lac ce jeudi 12 août ! Avec le retour du soleil et surtout de la chaleur, c'est l'occasion de ressortir son maillot de bain. D'ailleurs, la base nautique d'Arc-sur-Tille, près de Dijon, a été prise d'assaut ce jeudi 12 août, dès le matin. Entre séances de badminton, bronzage ou baignade, on est très heureux.

Pas mal de monde venu profiter du soleil dès le matin, ce jeudi 12 août © Radio France - Nourhane Mahmoudi

Une sortie pour les enfants

Sur le sable ou au bord de l'eau, les enfants sont ravis ! On barbote ou on construit des châteaux de sable, c'est au choix. Françoise a sauté sur l'occasion pour emmener ses deux petits-enfants prendre le soleil. "Leurs parents sont en train de faire des travaux à la maison, alors il faut bien quelqu'un pour surveiller et surtout occuper les enfants. Là, avec le retour du soleil, on peut aller à la plage, ça les changera des activités à l'intérieur" se réjouit-elle, assise sous le parasol.

C'est également l'avis de Mathieu. Il est venu passer la journée au bord du lac avec sa fille de 5 ans, Inès. Quand on lui demande ce qu'elle compte faire de sa journée, Inès a tout prévu : "Je vais faire des châteaux de sable, nager, jouer avec mon papa et remplir mes seaux de sable" s'exclame-t-elle en riant.

Le père et sa fille rentrent pourtant tout juste de vacances. "Nous avons séjourné dans un camping, il y avait une piscine et ce n'est donc pas la première baignade de ma fille. Par contre, on ne dit pas non pour quelques jours de soleil en plus… Histoire de prolonger un peu les vacances au maximum" plaisante-t-il.

Objectif pour Inès et son papa : prolonger au maximum les vacances. © Radio France - Nourhane Mahmoudi

Une aubaine pour les commerces alentours

Il n'y a pas que les badauds qui sont heureux du retour du beau temps ! Les commerçants aussi sont soulagés de voir du monde revenir. C'est le cas de Nicolas Roche. Il tient un stand de "Depuis le 21 mai, on a eu en cumulé, à peu près trois semaines de beau temps. Comment vous dire que c'est vraiment trop peu" explique-t-il.

Nicolas Roche a ouvert son stand en 2008. "Avec la pandémie j'ai failli faire faillite, mais j'ai résisté. Et franchement, je ne veux pas que ça soit la météo qui me force à mettre la clé sous la porte" conclut-il.

Du côté de l'Ecole Française de Voile, on accueille le soleil à bras ouverts. Même si l'absence de soleil et de chaleur n'empêche pas l'école d'attirer des clients, c'est sûr qu'on préfère le soleil. "C'est toujours plus ludique et intéressant pour les enfants quand il y a du soleil, explique Duncan, moniteur de voile. Et là, il va continuer à faire beaux dans les jours qui vont suivre, et j'ai vraiment hâte de voir tout le monde qu'il va y avoir" termine-t-il en souriant.

"C'est toujours plus ludique d'enseigner aux enfants quand il y a du soleil" selon Duncan, moniteur de voile. © Radio France - Nourhane Mahmoudi

Le beau temps devrait se poursuivre jusqu'à la fin du week-end du 15 août.