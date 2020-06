Après un début de mois juin plutôt gris, les températures remontent sérieusement à partir de ce week-end avec un temps beaucoup plus ensoleillé. La semaine qui suit devrait l'être aussi.

Le beau temps et la chaleur de retour ce week-end dans la région toulousaine

Le mois de juin a été plutôt capricieux pour l'instant, "avec des précipitations un peu au-dessus de la moyenne" selon Météo France et des températures plus basses que prévu. La bonne nouvelle, c'est que le beau temps revient dès ce week-end, et ce n'est pas que de passage!

Températures au-dessus des 30 degrés

On annonce des températures autour des 25 degrés ce week-end et de belles éclaircies à partir de samedi grâce à "une belle poussée anti-cyclonique" selon Pascal Boureau, prévisionniste à Météo France. "Les températures dépasseront les 30 degrés la semaine prochaine, avec la première réelle vague de chaleur de l'année".

Vagues de chaleur

Météo France l'a déjà annoncé dans ses prévisions, l'été qui arrive devrait être bien plus chaud et sec que la normale. Comme l'année dernière, on craint de nouveaux épisodes de canicule.