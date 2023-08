Le bilan météo du mois d'août en Dordogne : canicule tardive, violents orages et légère pluie

Une canicule tardive et de violents orages. C'est ainsi que pourrait se résumer ce mois d'août en Dordogne. Le 24 août, jour le plus chaud du mois dans le département, le thermomètre a battu de nombreux records de température. "42,5 degrés ont été relevés à Monpazier alors que le précédent record était de 41,3 degrés et datait du 23 juillet 2019", note Léo Loyant.

ⓘ Publicité

loading

Les conséquences directes du dérèglement climatique

La température moyenne de ce mois d'août était de 22,2 degrés. C'est le sixième mois d'août le plus chaud depuis 1991 avec 1,31 degré au-dessus des normales saisonnières. "Les canicules sont de plus en plus intenses depuis les années 2010 et cela risque de continuer sur cette lancée inquiétante", avertit Léo Loyant, prévisionniste à Météo France. Si les canicules sont fréquentes depuis quelques années, elles le sont rarement pendant cette période : "d'habitude les canicules se déroulent en juillet ou début août", souligne le prévisionniste.

Les orages ont également rythmé ce mois d'août avec de nombreux impacts de foudre, surtout dans le sud du département.

Même s'il n'a pas toujours fait beau, il a moins plu que d'habitude : "57 millimètres ont été relevés au lieu de 62 millimètres normalement observés", souligne Léo Loyant.