Le cinéma Le Navire d'Aubenas inondé et fermé plusieurs jours après les gros orages en Ardèche

"C'est comme s'il pleuvait dans les salles", témoigne la codirectrice du Navire à Aubenas. Le cinéma est fermé pour plusieurs jours après les gros orages qui ont touché l'Ardèche, notamment le dimanche 20 juin. Cinq des six salles ont été inondées explique la direction. Les tentures, la moquette et certains fauteuils sont endommagés. Des enceintes situées au plafond ont aussi été touchées mais on ne connaît pas encore l'ampleur des dégâts sur ce matériel. Les équipes sont au travail pour rouvrir le plus rapidement possible. "On devrait pouvoir rouvrir le mercredi 30 juin, pour la fête du cinéma", explique la codirectrice.

Ces inondations ont peut-être été provoquées par un problème d'écoulement dans le parking qui se trouve au-dessus du cinéma. Des objets ont sans doute encombré les évacuations. L'eau, à force de stagner, se serait donc infiltrée dans le cinéma.