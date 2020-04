Toulouse : quand le vent d'Autan vient s'ajouter au confinement

Le vent d'Autan souffle quasi continuellement depuis quinze jours sur la région toulousaine et notamment le Lauragais. C'est deux fois plus que sur un mois d'avril moyen mais ce vent n'est pas forcément plus fort. Il n'empêche, cela rend pour certains le confinement encore plus difficile à vivre.

Vous l'avez sans doute remarqué, le vent souffle et fort en ce moment dans la région toulousaine et notamment le Lauragais, au sud-est de la ville rose. A Saint-Orens de Gameville, les poteaux d'un stade de rugby se sont même effondrés, mais ils avaient près de 20 ans...

De très nombreux auditeurs de France Bleu nous en parlent à l'antenne, sur notre page facebook ou sur Twitter, arguant que ce vent rend le confinement lié au Covid-19 encore plus difficile à vivre.

Un vent deux fois plus présent que d'habitude !

Et il est vrai que ce vent d'Autan, venu du sud-est, qui contourne les Pyrénées et qui arrive par la Montagne noire, touchant le Midi toulousain et le Tarn, est particulièrement présent depuis deux semaines. "C'est habituel d'avoir du vent à cette période et à l'automne, mais là il a soufflé 12 jours sur les 15 premiers jours d'avril. Alors que normalement on est à 8 jours par mois en moyenne à cette période ! ", explique Pascal Boureau, prévisionniste à Météo France. En revanche, il ne souffle pas particulièrement plus fort que d'habitude. Le vent a soufflé à 84 km/h à Toulouse mercredi et à 71 km/h à Castanet selon Jean-François Botte, secrétaire et administrateur de l'association InfoClimat, basée à Castanet, dans le Lauragais. "Rien d'exceptionnel car on a pu facilement connaître des rafales à 100 km/h ", assure-il. Pascal Boureau lui a mesuré 80 km/h à Toulouse et tout de même 97 km/h à Saint-Félix-Lauragais.

Cette météo est dûe à une dépression en Espagne et au Portugal, mais aussi "à un anticyclone sur l'Europe du Nord (de l'Autriche à la Scandinavie ) qui n'a pas bougé depuis deux semaines, qui ne se décale pas et qui fait que le vent chez nous se renforce", dit Pascal Boureau.

Le rôle du confinement

Pourquoi ce vent tape-t-il autant sur le système de certains ? Et bien déjà, le vent d'Autan a pour réputation de rendre les gens fous. Et il y a une explication scientifique : "en passant par la montagne d'Alaric et les Corbières, ce vent se charge en ions positifs et cela créé un déséquilibre ionique de l'atmosphère. Or, pour se sentir bien, il faut une charge en ions négatifs importante. C'est pour ça que les centres de thalasso sont souvent en bord de mer par exemple, parce qu'il y a des ions négatifs", précise Pascal Boureau, prévisionniste à Météo France.

Par ailleurs, nul doute que le confinement qui nous est imposé depuis le 17 mars à cause du Covid-19 n'aide pas. "Le vent donne la sensation d'être encore plus confinés, puisqu'on ne peut pas sortir ou pas longtemps", explique Sophie, psychologue dans le Lauragais. On fait aussi plus attention à ce qui nous entoure, à la nature, puisqu'on est chez nous et que globalement on a plus de temps." Enfin, on ne le sait pas forcément, mais l'anxiété crée très souvent une intolérance au bruit. "Le confinement angoisse et le vent est bruyant ! C'est pour cela que vous avez peut-être eu envie de baisser la télé ou la radio plus souvent depuis le début du confinement", détaille la psychologue.

Il ne faut pas hésiter à consulter, en sachant qu'une cellule d'écoute psychologique régionale gratuite a été mise en place pour les soignants et le grand-public. Des psychologues et psychiatres répondent à tous les habitants d'Occitanie de 9h à 18h tous les jours. Le numéro est le 05.34.39.33.47.

Et puis une bonne nouvelle pour ceux qui n'en peuvent plus (quoi que) : le vent d'autan devrait tomber ce week-end car la pluie, voire les orages arrivent...