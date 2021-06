Le Cotentin sera "la meilleure zone de France" pour observer la prochaine éclipse solaire

La prochaine éclipse partielle est attendue ce jeudi midi. Pendant une heure, le soleil sera caché à 18% par la lune et c'est dans le Cotentin qu'il sera le plus facile de la voir en France. On vous donne trois informations sur ce phénomène.

Entre 11h05 et 13h15, le soleil sera caché à 18% par la lune, ce jeudi. Cette éclipse solaire est la seizième depuis le début du siècle. Un phénomène rare qu'il sera possible d'observer dans le Cotentin. Pour le directeur du planétarium Ludiver de La Hague, le département sera "le meilleur spot" en France, avec un temps fort vers midi.

"Il y a d'autres sites, comme à Dunkerque, où on va arriver à 18% d’occultation, mais si on en croit les statistiques d'un point de vue météo, c'est quasiment le meilleur site de France, explique Sébastien Fontaine. Les prévisions m’incitent à nuancer cette enthousiasme, mais on y croit"

Un phénomène peu visible en réalité

Il existe plusieurs éclipses solaires par an, mais elles sont rarement visibles en France métropolitaine. Celle de ce jeudi ne sera pas totale, comme le 11 août 1999. Cette fois-ci, la lune recouvrait totalement le soleil et la lumière était assombrie. Avec 18% d’occultation, on ne se rendra probablement pas compte du phénomène ce jeudi.

Lunette de soleil indispensables

Le seul moyen de voir l'éclipse est d'utiliser des lunettes spéciales éclipses. Ces dernières sont en vente chez des opticiens. "Le danger de perdre la vue est très grand si vous observez le soleil sans filtre adapté et certifiés", continue Sébastien Fontaine. Il est possible d'observer les éclipses sans protection, seulement lorsqu'elles sont totales et que "la lune masque 100% du soleil".

Un pique-nique à l'observatoire Ludiver

L'équipe du planétarium Ludiver de La Hague propose de venir observer l'éclipse dans le parc du site pour un pique-nique, ce jeudi midi. Les professionnels s'occuperont des commentaires et des explications. Des lunettes seront distribuées gratuitement. Il est nécessaire de réserver sa place à l'avance.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour les absents, l'éclipse partielle sera retransmise en direct du planétarium sur la chaîne Youtube de Ciel et Espace. La prochaine aura lieu le 25 octobre 2022.