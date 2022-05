Le coup de gueule du maire de Flavigny, exaspéré de voir des baigneurs dans la Moselle malgré l'interdiction

Les beaux jours, ça rend le maire de Flavigny-sur-Moselle, Eric Tedesco, très anxieux. "On en vient à se dire : pourvu qu'il pleuve ce week-end". Car avec les trente-degrés allégrement dépassés cette semaine, les baigneurs sont nombreux à braver l'interdiction pour plonger dans les rives de la Moselle. A leurs risques et périls, insiste l'élu meurthe-et-mosellan. "On [peut] tomber dans des trous, ce qui peut entraîner la noyade. Surtout quand ce sont des enfants qui se baignent. Cela peut être très dangereux, la Moselle, il y a du courant".

Pourtant, Eric Tedesco a beau le rabâcher aux abords de la rivière, rien n'y fait. "La seule possibilité d'action que nous avons, c'est aller voir les gens, leur dire : attendez, n'allez pas dans l'eau, ne vous baignez pas. Mais vous savez, on n'est pas dupes. On a à peine les talons tournés que c'est reparti de plus belle." De quoi interroger le maire sur la responsabilité de certains parents, qu'il admet avoir le plus de difficulté à comprendre.