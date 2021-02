Le département d'Ille-et-Vilaine placé en vigilance orange pour risque de neige/verglas

De 5 à 10 cm de neige sont attendus en moyenne sur l’ensemble du département d'Ille-et-Vilaine et jusqu’à 15 cm sur le secteur de Brocéliande. "Le vent d'Est à Nord-Est pourrait provoquer des congères", prévient la préfecture.

Les premières chutes de neige débuteront ce mardi 9 février dans la journée par le sud-ouest du département. Cet épisode neigeux se poursuivra tout l'après-midi, avec possibilité de pluies verglaçantes. En soirée, les chutes de neige seront fréquentes et parfois soutenues. En seconde partie de nuit, les précipitations seront passagères. Les températures seront particulièrement basses. Les valeurs maximales attendues seront comprises entre 0 et 2 degrés et se situeront localement très en-dessous des valeurs normalement observées. Jeudi matin, les températures avoisineront les -5/-6° avec regel des sols.

Conditions de circulation difficiles

Tout le département subira cet épisode neigeux entraînant des conditions de circulation difficiles. Le préfet d’Ille-et-Vilaine appelle l’ensemble de la population à la plus grande prudence sur les routes et invite à limiter autant que possible les déplacements tant que les conditions de circulation ne seront pas revenues à la normale.