Le département de l'Hérault passe en vigilance orange à la canicule

Jusque-là préservé des alertes, le département de l'Hérault bascule ce vendredi en vigilance orange canicule. L'alerte court pour l'instant jusqu'à samedi 16 heures.

On attend 25° à La Salvetat, 28° au Caylar, 32° à Sète, 33° à Béziers, Agde, St Chinian et Bédarieux, 33° à Pézenas, Clermont l'Hérault et Ganges, 34° à Montpellier et Gignac, 35° à Lunel mais ce qui déclenche cette alerte, ce sont surtout les températures nocturnes qui ne descendront pas en dessous des 25 degrés.

Depuis 15 jours de nombreux départements étaient en vigilance orange, voire rouge, mais le département de l'Hérault était épargné en raison des températures nocturnes qui passaient toutes les nuits en dessous des 25 degrés, un privilège dû à la façade maritime.