Le département de l'Hérault passe en vigilance orange aux orages

Météo France a placé ce mardi le département de l'Hérault et cinq autres départements de la façade méditerranéenne en vigilance orange aux orages. Le plus fort des précipitations sur l'Hérault est attendu ce mercredi matin à partir de 7h jusqu'en milieu de journée.

"Ce mardi fin de journée une situation à fort potentiel orageux se met en place d'abord sur l'Hérault avec des orages localement forts mais mobiles qui peuvent déjà donner de bonnes intensités pluvieuses de l'ordre de 50 mm en peu de temps", indique Météo France, qui précise que des rafales de vent à 80 km/h sont probables. "Puis une relative accalmie intervient la nuit prochaine."

C'est surtout en fin de nuit de mardi à mercredi qu'une forte aggravation orageuse se met en place autour de la vallée du Rhône, principalement sur l'est de l'Hérault, le Gard, l'ouest des Bouches du Rhône et le Vaucluse. "Ces orages peuvent être localement violents avec une forte activité électrique, de fortes rafales de vent autour de 100 km/h, de la grêle et de fortes intensités pluvieuses allant jusqu'à donner 100 mm en très peu de temps" précise Météo France. Une nette amélioration se dessine en fin de journée de mercredi.