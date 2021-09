Météo France a placé ce samedi quatre départements du sud dont l'Hérault, en vigilance orange orages et pluie-inondation.

Le département de l'Hérault placé en vigilance orange orages et pluie-inondation

Météo France vient de placer quatre départements en vigilance orange. Le Gard et l'Hérault sont en vigilance aux orages et pluie-inondation à partir de 22 h. La Drôme et l'Ardèche en vigilance orange pour pluie-inondation uniquement.

Selon Météo France, la situation va se dégrader dans la nuit de samedi à dimanche. De violents orages pourraient avoir lieu en deuxième partie de nuit avec des cumuls de 70 à 100 mm en moins de 3 heures.