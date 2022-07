Le département de l'Oise placé en risque incendie très sévère, déjà près de 100 hectares brûlés en un mois

L'Oise vient d'être placé en risque incendie très sévère par la préfecture. Depuis le 20 juin, le département comptabilise 15 feux, près de 100 hectares brulés. Plusieurs interdictions et recommandations sont édictées pour les habitants et les agriculteurs en pleine moisson.

Près de 100 hectares déjà brûlés dans l'Oise en un mois : face aux incendies qui s'intensifient et à la vague caniculaire qui s'annonce, la préfecture place le département en risque incendie très sévère et formule une série de recommandations et d'interdictions.

A compter de ce mercredi 13 juillet, jusqu'au lundi 18 juillet inclus, il est interdit :

de fumer dans les espaces naturels, y compris bois et forêts ;

de faucher, débroussailler et élaguer en bord de route ;

d'incinérer les déchets verts ;

d'utiliser des feux d'artifice si l'on n'est pas un professionnel.

Les feux d'artifice du 17 juillet sont maintenus. Pour les agriculteurs, en pleine moisson, principales victimes des derniers feux de récolte, la préfecture de l'Oise recommande notamment :

de privilégier les moissons le matin et le soir ;

de prévoir de premiers moyens d'extinctions des feux ;

de débroussailler autour des bâtiments.

Par ailleurs, le ministère des Armées offre au département neuf citernes d'une contenance de 10.000 litres d'eau, les premières seront déposées à proximité de fermes isolées sans ressource en eau.

Ce mercredi 13 juillet, on attend jusqu'à 36 degrés dans le département, avec des rafales de 30-40 km/h. Pour mémoire, entre le 23 et le 25 juillet 2019, plus de 3.000 hectares étaient partis en fumée dans le département.