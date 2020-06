Le Département de la Lozère débloque un million d'euros pour aider les communes touchées par les inondations

Un million d'euros, c'est la somme débloquée par le Conseil départemental de la Lozère en soutien aux communes touchées par les inondations des 11 et 12 juin. Dans le sud-est du département notamment, on a enregistré des cumuls de précipitations par endroits supérieurs à 350 mm ce qui a entraîné d'importants dégâts sur le réseau routier dans les secteurs de Florac, la Vallée Française, Villefort et Langogne, avec des éboulements et quelques glissements de chaussées.

Ce lundi matin, les conditions de circulation sont redevenues quasi-normales sur l'ensemble du réseau :

Deux alternats sont en place sur la RD901 au niveau d'Altier, suite à deux éboulements importants. Un arrêté interdit la circulation sur cette route aux véhicules de plus de 19 tonnes.

La RD6 est totalement fermée entre Masmejean et Chabalier, suite à un glissement de chaussée. Sur cette route, l'expertise d'un géologue est attendue pour connaître précisément l'étendue des dégâts.

Un alternat est en place sur la RD906, à l'entrée de Langogne, suite à l'effondrement d'un talus.

La RD62 est, elle, rouverte après l’évacuation du semi-remorque bloqué. Engagé sur cette route afin d'éviter la coupure de circulation sur la RN106, le poids-lourd s'est retrouvé coincé, dans Cassagnas village, vendredi midi. Il a été évacué le même jour, dans la soirée, mais a causé d'importants dégâts aux parapets de la route. Pour éviter à un autre super-lourd de s'engager sur cette route, la RD est limitée à 19 tonnes.

Des opérations de nettoyages et de surveillance des ouvrages d'art auront encore lieu ce lundi et dans les prochains jours.

Le Département va mettre également les compétences de son agence technique, Lozère Ingénierie à la disposition de ces communes pour les aider à chiffrer les préjudices. La Région Occitanie prépare également un dispositif exceptionnel pour aider les départements de la Lozère et du Gard.

Des aides aussi pour les hébergements touristiques

Certains hébergements touristiques, déjà durement impactés par la crise sanitaire ont également été fortement touchés par ces intempéries. De nombreux particuliers ont subi des sinistres. La présidente du Département a donc demandé l'inscription en catastrophe naturelle à la préfète de la Lozère.

Dans le Gard, de gros dégât aussi

Dans le Gard, Les derniers ponts submersibles ont rouvert ce lundi. Seule la RD170D à Saint-André-de Majencoules reste coupée au niveau du hameau de La Coste.

