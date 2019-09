Lozère, France

Le département de la Lozère est placé en vigilance Jaune pluie-inondation à compter de samedi 21 septembre 2019 15h00. Un épisode cévenol est attendu sur le département de la Lozère à compter de samedi midi, et se poursuivra jusqu'au lundi matin. L'ensemble de la Lozère sera impacté avec des cumuls de pluies qui pourront aller jusqu'à 40 mm en 48 heures et sur le Sud Lozère qui sera plus touché par cet épisode jusqu'à 80 mm en 48 heures. Les plus importants cours d'eau (Lot, Tarn et Allier) devraient réagir modérément au vue des cumuls de pluies attendus. Néanmoins cet épisode peut provoquer des réactions importantes sur certains cours d’eau.

La vigilance demeure donc de mise jusqu’à la fin de l’épisode. La préfecture de Lozère recommande aux habitants de respecter les conseils de prudence suivants :

• Evitez tout déplacement inutile et dans tous les cas, limitez votre vitesse sur route ;

• Tenez-vous éloignés des cours d’eau et respectez les consignes et interdictions mises en place par les communes ;

• Ne vous engagez en aucun cas sur une voie immergée ou à proximité d'un cours d’eau ;

• En cas de pluies très intenses, ne descendez en aucun cas dans les sous-sols, garages, caves ;

• Évitez les promenades en forêt, les sorties en montagne et les activités nautiques