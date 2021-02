Le département de la Manche en vigilance orange neige et verglas : le point avec Météo France

Un important épisode neigeux est prévue jusqu'à demain matin dans la Manche. Le département est en vigilance orange neige et verglas, comme 29 autres. Jean Yves Anquetil est prévisionniste à Météo-France Normandie.

À quoi peut-on s'attendre pour ce soir et cette nuit ? C'est surtout le sud-Manche qui sera touché ?

"On attend pas mal de neige, qui commence d'ailleurs à tomber depuis la fin d'après-midi. Cela va s'intensifier au cours de la soirée et durer une partie de la nuit. La couche dans le sud Manche devrait atteindre une dizaine de centimètres. Pour le nord du département, on pourra aller jusqu'à cinq, avec peut-être même quelques centimètres à Cherbourg."

C'est rare une telle quantité de neige dans le département ?

"Ce n'est pas inédit, mais on a un peu perdu l'habitude. Là, on sort de deux hivers très doux et pluvieux. Cela fait un petit moment que l'on avait plus de neige, donc on ne s'en souvient plus."

Cette neige va-t-elle tenir demain matin ?

"Avec les températures qui sont froides, avec moins deux ou moins quatre dans la nuit. Cette neige va tenir demain sur les sols secs, vu que ça ne va pas se réchauffer demain et dans les jours suivants. "

Donc demain matin au réveil, ce sera tout blanc ?

"Oui dans le sud-Manche au moins. Pour le Cotentin, il peut y avoir à la place des plaques de glace sur les routes humides, avec les pluies qu'il y a eu en autre la nuit dernière."

Est-ce-qu'on reverra de la neige dans les prochains jours ?

"Pour la fin de la semaine, on va plutôt voir des éclaircies avec des températures très basses. Un minima de moins sept à huit degrés pour jeudi matin. La journée de vendredi sera moins froide, avec des maximales qui vont avoir du mal à repasser au dessus des zéro degrés."