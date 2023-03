Le département de la Saône-et-Loire est placé en vigilance sécheresse

En ce début de printemps, il fait doux en Saône-et-Loire… trop doux. Ajouté à cela, le manque de pluie. Dans ce contexte, le préfet a décidé de placer le département en vigilance sécheresse. La situation est préoccupante en Saône-et-Loire : comme dans beaucoup de département, il n'a pas assez plu cet automne et cet hiver et quasiment aucune goutte n'est tombée entre mi-janvier et début mars.

Pas de mesures de restrictions

La vigilance sécheresse n'entraîne pas de mesures de restrictions, il s'agit plutôt d'inciter les particuliers et les professionnels à économiser l’eau. "Toutefois, compte-tenu de la situation, des premières mesures de restriction des usages de l’eau pourraient être fixées prochainement", précise la préfecture dans un communiqué. Le préfet réunira l’ensemble des acteurs concernés le 14 avril prochain pour les assises de l’eau.