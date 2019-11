Le département des Alpes-Maritimes placé en vigilance rouge pluie-inondation

Alpes-Maritimes, France

Météo France place le département des Alpes-Maritimes en vigilance rouge pluie-inondations. De fortes pluies sont encore attendues sur le département alors que plus de 100 mm sont déjà tombés depuis cette nuit. Le préfecture déclenche le plan ORSEC et recommande de rester chez soi et de ne pas aller chercher des voitures dans les parking. Les centres commerciaux ont également l'obligation de fermer leurs portes dès 18h. La Ville de Nice appelle tous les commerçants à fermer plus tôt.

Les principales perturbations

De nombreuses routes sont fermées dans le département. On vous les donne en direct sur l'antenne de France Bleu Azur. Voici les principales:

- L'autoroute A8 est fermée entre Antibes et Villeneuve-Loubet

- La circulation des camions de plus de 19 tonnes est interdite dans tout le département des Alpes-Maritimes.

- La route du bord de mer entre Saint-Laurent-du-Var et Villeneuve-Loubet est fermée.

- La RN 99 est fermée entre la sortie Saint-Augustin et l'aéroport de Nice

- A Nice: La chaussée Sud et le trottoir Sud de la Promenade des Anglais ainsi que la pénétrante du Paillon sont fermés. Il est strictement interdit de se rendre sur les plages, dans les jardins ainsi que sur le sentier du littoral. Le tunnel du Paillon est fermé.

Pas de trains ni d'avions

Les trafics ferroviaire et aérien est totalement interrompu, après décision de la préfecture. Tous les rassemblements sont annulés dans le département, dont les concerts prévus sur Nice ce samedi soir.

Des appels à la prudence

La préfecture des Alpes-Maritimes appelle la population à rester à l'intérieur. Il est strictement déconseillé de se rendre dans les parkings pour récupérer des voitures. Il ne faut évacuer que sur ordre des autorités et privilégier les points hauts en cas d'inondations comme par exemple les étages des maisons.

La préfecture des Alpes-Maritimes appelle à la prudence -

Voici l'interview du préfet des Alpes-Maritimes Bernard Gonzalez.

Le préfet des Alpes-Maritimes, Bernard Gonzalez appelle à la prudence Copier

France Bleu Azur est en émission spéciale depuis 14h. Restez à l'écoute.