Les Alpes-Maritimes placées en vigilance rouge pluie-inondation à partir de 14h

Alpes-Maritimes, France

Les Alpes-Maritimes vont à nouveau être placées en vigilance rouge pluie-inondation, à partir de 14h indique la préfecture, une semaine après les intempéries qui ont frappé le département le week-end dernier. Entre 150 et 200 millimètres sont attendus sur l'ouest de département. Les mêmes quantités d'eau que la semaine dernière sur un laps de temps encore plus court. Sur des sols encore gorgés d'eau, les risques d'inondation et de coulées de boue sont décuplés et la vigilance rouge doit vous dissuader de prendre la route ou de sortir de chez vous ce dimanche dans le département.

Le plan ORSEC déclenché

La préfecture vient de déclencher à 10h le plan ORSEC, qui permet de mobiliser, sous l'autorité du préfet, les services de secours. Une cellule de crise est en cours à la préfecture. Toutes les manifestations sportives sont notamment annulées.

Les Alpes-Maritimes vont aussi être placés en vigilance orange aux orage à midi et notre département est également en vigilance jaune aux avalanches. France Bleu Azur vous informe et vous conseille ce dimanche.

Les secours et les forces de l'ordre sont mobilisées

631 pompiers sont mobilisés pour 24h pour faire face aux évolutions météorologiques de la journée. Sur le terrain, 20 sapeurs-pompiers spécialisés en sauvetage inondation sont prépositionnés sur des secteurs stratégiques. Ils précisent qu'il ne faut les appeler qu'en cas d'urgence vitale. Au centre-opérationnel de la préfecture, les gendarmes et la police travaillent en collaboration avec le préfet à la coordination des forces sur le terrain.