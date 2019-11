Le département des Alpes-Maritimes repasse en vigilance orange pluie-inondation

Alpes-Maritimes, France

La vigilance rouge pluie-inondation est levée ce matin dans les Alpes-Maritimes. Pour autant, il est important de rester vigilant et prudent car le département est toujours en vigilance orange pluie-inondation et avalanches. De nombreux secteurs sont toujours inondés ce matin et les sapeurs-pompiers sont toujours mobilisés.

A 1h du matin, des reconnaissances étaient toujours en cours à Villeneuve-Loubet dans le secteur de Ferrayones suite au débordement du loup. Soyez extrêmement prudent dans vos déplacements car il y a encore de nombreux éboulements et des arbres sur les routes.

Les pompiers ont reçu plus de 3 700 appels et effectué plus de 900 interventions. Au moins 350 personnes ont été mises à l'abri et 15 secourues en hélicoptère dans les Alpes-Maritimes. Une personne était portée disparue à Cannes. Elle a été retrouvée et héliportée.

