Le département des Landes placé en vigilance orange canicule par Météo France

Météo France a placé les Landes en vigilance orange canicule ce dimanche après-midi. Une forte vague de chaleur arrive en France en ce début de semaine. 21 départements ont été placés en alerte orange canicule, notamment dans le sud-ouest. Les premières grosses chaleurs vont débuter ce lundi après-midi, on attend jusqu'à 38 degrés à Sabres et 35 degrés sur la côte landaise.

Le pic de cet épisode caniculaire est attendu pour mardi.

La nuit de lundi à mardi va être très chaude

On risque d'avoir du mal à s'endormir dans la nuit de lundi à mardi, selon Loic Taillieu, prévisionniste chez Météo France à Bordeaux, il fera plus de 20 degrés en moyenne dans les Landes. C'est à Biscarrosse où il va faire le plus chaud la nuit, Météo France attend 23 degrés.

Plus de 40 degrés dans une grande partie des Landes mardi après-midi

Le pic de cet épisode caniculaire, ce sera mardi, il fera plus de 40 degrés dans la plupart des villes landaises. Météo France prévoit 40 degrés à Mont-de-Marsan et à Dax mais là où il va falloir être à l'ombre c'est à Sabres où ira jusqu'à 42 degrés dans l'après-midi. Nous ne serons pas très loin des records de chaleur pour un mois de juillet, le record à Mont-de-Marsan est de 41.7 degrés en 1947 et de 40.8 degrés à Dax en 1982.

Pour Loic Taillieu de Météo France, le soleil va taper plus fort que les jours de fortes chaleurs en juin : " Les températures du début de semaine vont dépasser celles que l'on a eu en juin et c'est pour ça que nous avons placé le département des Landes en vigilance orange canicule".

Seul conseil pour respirer un peu, il faudra aller vers les plages landaises. C'est sur la côte qui fera le moins chaud, entre 36 et 37 degrés à Capbreton et Biscarrosse. Là-bas, il y aura un peu de vent pour respirer.