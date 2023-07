Le département du Jura en vigilance orange "canicule" à partir de ce lundi soir

Ce lundi après-midi, le département du Jura observe des températures comprises entre 28 et 32 degrés. Dans la nuit de lundi à mardi, le rafraîchissement sera peu efficace, et on attendra des températures de l'ordre de 20 à 23 °C en plaine, et autour de 16 à 20 °C sur les reliefs. Le Jura est donc placé en alerte Orange "canicule".

Quelques degrés de moins prévus dans la nuit de mardi à mercredi

Mardi après-midi, la chaleur s’amplifiera pour atteindre généralement des températures souvent entre 35 et 38 °C (et de 33 à 36 °C sur les hauteurs), avant l’arrivée d’orages locaux. L'épisode de chaleur devrait prendre fin dans la nuit de mardi à mercredi, avec l'arrivée d'une masse d'air encore estivale, mais un peu plus fraîche.