Le dispositif de viabilité hivernale activé en Lozère

Le département de la Lozère met systématiquement en place une organisation spécifique en période de viabilité hivernale pour rendre les routes départementales, les plus praticables et les plus sécurisées possibles. La Lozère est entrée en période de viabilité hivernale et va le rester jusqu'au 15 mars prochain. Cette année, sur l’ensemble des 2.263 kms du réseau départemental seront mobilisés près de 200 agents (coordinateurs, techniciens météo, chauffeurs, patrouilleurs et responsables) répartis sur 24 centres techniques. La Lozère dispose de 58 engins de déneigement pour assurer la viabilité hivernale du réseau routier. Le dispositif s’articule autour de trois missions : prévoir, surveiller et intervenir. Les agents sont mobilisés la nuit, dès 4h du matin en cas de neige, pour agir sur l'ensemble du réseau avec des priorités pour les axes les plus sensibles. En cas de fortes chutes de neige, les premières interventions portent sur les grands axes. Le second niveau d’intervention porte sur le reste du réseau structurant. Avec un réseau routier particulièrement impacté par la météo, le Département de la Lozère consacre en moyenne chaque année environ 1,5 à deux millions d'euros (hors coût des agents et coûts de l'investissement dans les engins) à la mise en place de ce dispositif permettant de surveiller et de maintenir en état de circulation les routes dont il assure la gestion.

