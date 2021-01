Les départements du Doubs et du Jura sont placés en alerte orange par Météo France, pour des risques de pluies importantes et d'inondations. Plusieurs cours d'eau sont aussi en jaune sur la carte de vigilance contre les crues.

Le Doubs et le Jura placés en alerte orange pour pluies et inondations

Le Doubs et le Jura sont placés en alerte orange par Météo France, ce jeudi, à cause des fortes pluies et des inondations.

Avec les averses de pluie, les cumuls de précipitations sont estimés entre 50 à 80 mm, voire très localement 100 mm, d'ici samedi matin. Il faut y ajouter les cumuls provoqués par la fonte de la neige en altitude (à partir de 800 m), soit 40 mm à 50 mm supplémentaires. L'addition atteint alors l'équivalent d'un mois de précipitations en 48 heures, selon Météo France.

Carte de vigilance Météo France ce jeudi. - Capture écran Météo France

Cette alerte orange est valable au moins jusqu'à vendredi matin 6h.

Les cours d'eau en alerte jaune

Face aux risques d'inondations, plusieurs cours d'eau de Franche-Comté sont placés en alerte jaune par Vigicrues, le dispositif national de vigilance contre les crues. Il s'agit de :

La Savoureuse

L'Allan

Le Doubs, en amont de la Loue

La Loue

L'Ognon

La Saône en amont La Lanterne

La Seille

Carte Vigircues ce jeudi. - Capture écran Vigicrues