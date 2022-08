Le Finistère et le Morbihan placés en vigilance orange canicule

Le Finistère et le Morbihan sont placés en vigilance orange canicule à partir de demain et pendant deux jours par Météo France. Les deux départements étaient en vigilance jaune jusqu'à aujourd'hui. Ce changement s'explique par une hausse des températures : "On attend jusqu'à 33 degrés à Brest, 35 à Quimper et à Vannes", prévient Lydia Torrente, de Météo France en Bretagne. Les nuits à venir seront elles aussi plus chaudes, entre 17 et 21 degrés. Samedi, les températures risquent encore de grimper. Les Côtes-d'Armor et l'Ille-et-Vilaine sont placés en vigilance jaune par Météo France.

La qualité de l'air est impactée par la canicule

A cause de ces fortes chaleurs, Air Breizh déplore un pic d'ozone et une mauvaise qualité de l'air sur toute la région Bretagne, au moins jusqu'à demain.