Le Finistère et le Morbihan placés en vigilance vagues-submersion

Vigilance orange vagues et submersion à partir de 15 heures dans le Finistère et le Morbihan, annonce Météo France. En cause, une forte houle sur le littoral, conjuguée aux grandes marées.

A Quimper, la mairie appelle à la vigilance, car l'Odet pourrait déborder sur les quais, au centre-ville, à Locmaria et au Cap Horn.