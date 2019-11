Le froid arrive en région parisienne

Île-de-France, France

Ça y est, l'hiver est là. A partir de dimanche, l'air se rafraîchi en région parisienne. Météo France annonce 3 degrés au thermomètre au plus chaud de la journée. Des flocons de neige pourraient même tomber sur plusieurs département dès la nuit de samedi à dimanche, notamment en Seine-et-Marne. C'est le début d'une vague de froid de plusieurs jours qui n'a cependant rien d'anormal pour la saison.

-1°C au réveil mercredi

Les températures vont continuer à descendre au cours de la semaine. Il faut s'attendre à des "gelées fréquentes en plaine" et les journées de mercredi et jeudi devraient être les plus froides de l'épisode, selon les prévisions de Météo France, avec -1°C au réveil.