Météo : le froid, la neige et le gel de retour cette semaine

L'hiver est déjà de retour. Après une semaine printanière, marquée par une douceur et un soleil particulièrement agréables, le temps se gâte à partir de ce mardi 29 mars. L'anticyclone qui protégeait la France s'en va, au profit de nuages et d'une masse d'air glacial venu de Scandinavie. Les températures vont progressivement dégringoler tout au long de la semaine, pour atteindre des valeurs dignes d'un mois de février.

La France va perdre à partir de mercredi une dizaine voire une quinzaine de degrés par endroit. Le froid va d'abord gagner le nord du pays, avant de progresser sur presque tout le territoire, seuls les bords de la Méditerranée et les côtes basques et landaises devraient être (relativement) épargnés. La neige devrait même faire son retour, en particulier entre le Limousin, le Massif central et le centre-est du pays, mais aussi en Normandie et en région parisienne.

La crainte d'un épisode de gel

Le mercure va continuer de baisser pendant le week-end, les températures pourraient atteindre -5°C par endroit, ce qui fait craindre un épisode de gel important, un an après le gel historique d'avril 2021. Il avait ravagé plusieurs régions d'arboriculture et certains des vignobles les plus prestigieux du pays, entrainant environ deux milliards d'euros de perte de chiffre d'affaires, selon les syndicats agricoles.

Mais "on peut espérer avoir moins de dégâts" que l'an dernier lors de cette nouvelle vague de froid, souligne Mathieu Regimbeau, agrométéorologue à Météo-France. D'abord car ce gel sera "moins brutal et plus modéré", mais aussi car "toutes les végétations n'ont pas entamé leur bourgeonnement". Les vignes notamment devraient moins souffrir, même si la vigilance est de mise pour l'arboriculture ou les céréales.

Et ensuite ?

Selon les prévisions, le froid ne devrait pas s'installer durablement sur la France. Les températures vont remonter dès le début de la semaine prochaine. Mais ne vous attendez pas au retour de la douceur pour autant, les températures seront dans les normales de saison pour un mois d'avril.