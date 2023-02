Le froid revient en Dordogne avec un peu de neige ce lundi

Avec les températures négatives ce lundi matin en Dordogne, la neige est tombée en Dordogne. Les flocons sont notamment tombés à Villefranche-du-Périgord, très localement au sud du département jusqu'en milieu de matinée. La neige a également formé un léger manteau blanc sur Lacropte entre Périgueux et le Bugue.

Dans l'agglomération de Périgueux, de tout petits flocons sont tombés, mais ils n'ont pas tenu. Les flocons de neige et le froid n'ont pas provoqué de difficultés sur les routes selon le service du département.

Des températures en dessous des normales

Selon Météo France, on prévoit ce lundi jusqu'à 9 degrés pour les températures maximum et des températures "localement très en dessous" des normales de saison pour la nuit de lundi à mardi avec des -2, et jusqu'à -6 degrés attendus dans la vallée de la Dordogne.