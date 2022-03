Le froid revient vendredi, en Nord Franche-Comté

"En avril, ne te découvre pas d'un fil !" Le dicton va se vérifier, dans les prochains jours, avec une petite vague de froid attendue, dans le Nord Franche-Comté, ce week-end. Mais c'est bien la sécheresse qui inquiète davantage les prévisionnistes et les agriculteurs.

Le mercure va faire une chute assez impressionnante, en fin de semaine, dans le Nord Franche-Comté. À partir du vendredi 1er avril, Météo France annonce des températures minimales de -1 à -3 degrés en plaine, et même -5 à -8 degrés sur les plateaux du Jura.... peut-être même un peu de neige sur les sommets. Pour les maximales, il faudra se contenter de 5 à 6 degrés, ce qui va nous changer de l'ambiance printanière des derniers jours.

Cette petite vague de froid ne devrait durer que trois jours, jusqu'au dimanche 3 avril inclus, et "ce n'est pas non plus exceptionnel", nous dit Météo France. Des gelées en plaine, début avril, cela arrive régulièrement.

Une sécheresse des sols exceptionnelle

Le plus ennuyeux, c'est le manque de pluie, après un mois de mars très ensoleillé et extrêmement sec. En surface, l'indice d'humidité des sols est historiquement bas. Pour cette période de fin mars, les prévisionnistes évoquent "une valeur record depuis au moins 30 ans".

Effectivement, les maraîchers, les agriculteurs attendent de la pluie, mais pour l'instant, en-dehors de quelques averses, Météo France ne voit pas de gros épisodes pluvieux à l'horizon, dans les prochaines semaines.