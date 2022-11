Le froid s'installe en Provence

Après la douceur qui a joué les prolongations, cette fois vous pouvez sortir les gros manteaux et prévoir d'allumer le chauffage dès ce mardi. La fraîcheur se fait sentir à cause du mistral notamment qui va souffler fort dans les Bouches du Rhône et le Var jusqu'à 85 km/h. C'est en fait la dépression "Denise" qui nous vient de Corse que l'on va ressentir en Provence, sans faire de dégât mais elle ne passera pas inaperçue puisqu'elle est fraîche !

Vent en Provence, neige dans les Alpes

Si les températures restent encore raisonnables pour la saison, on peut définitivement tourner la page de la douceur "exceptionnelle" de cet automne. Plus en altitude d'ailleurs on attend plusieurs centimètres de neige dans les Hautes-Alpes. Et c'est ainsi qu'on se rapproche doucement de l'hiver. L'hiver météo commence le 1er décembre et nous allons garder des températures proches des normales de saison.