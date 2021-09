Le Gard à nouveau en vigilance orange

Le Gard et sept autres départements sont placés en vigilance orange aux orages, ce mercredi matin par Météo France. Il s'agit de l'Allier, du Puy-de-Dôme, du Cantal, de l'Aveyron, de l'Hérault ainsi que l'Ardèche et la Drôme. L'Hérault et le Gard sont également en vigilance pluie et inondation. Mais le Gard, déjà très fortement touché la veille, est également en vigilance orange pour risques de crues.

Sur l'Hérault et le Gard, un nouvel épisode fortement orageux est attendu ce mercredi matin. Il doit gagner l'Ardèche et la Drôme cet après-midi.

Une personne est toujours portée disparue sur la commune d'Aimargues après une chute dans le cours d'eau le Rhôny.

