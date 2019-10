Le Gard bientôt en vigilance jaune

Nîmes, France

Le Gard bascule à nouveau en vigilance jaune "pluie, inondation et orages", à partir de 18h ce mercredi. Les orages gagnent en ce moment la vallée du Rhône et l'ouest des Bouches du Rhône. Sur l'ensemble de l'épisode, selon Météo France, "sur l'ouest de Hérault, les cumuls observés sont compris entre 150 et 200 mm, jusqu'à 250 mm vers Béziers. Sur l'est de l'Hérault, y compris vers Montpellier, les cumuls ont atteint 120 à 150 mm."

Sur le Gard et PACA, les cumuls sont moindres, de l'ordre de 30 à 50 mm.