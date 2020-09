EN DIRECT - Episode cévenol dans le Gard, classé en vigilance rouge pluie-inondations et crues

La perturbation orageuse qui a démarré ce samedi matin dans les Cévennes Gardoises provoque de fortes précipitations et des débordements du fleuve Hérault et du Gardon. Les crues se propagent en aval. Le département du Gard a été placé en vigilance rouge aux pluies, inondations et crues. L'Hérault était en crue de 5 mètres à hauteur de Valleraugue ce samedi matin, au Nord du Gard . À Saint Jean du Gard, le Gardon était en crue de 4 mètres à la mi-journée.

Suivez la situation en direct sur France Bleu Gard Lozère :

Des cumuls exceptionnels sont en cours sur le nord-ouest du Gard et une crue majeure sur le Gardon d'Anduze, écrit dans son bulletin de 14H00 Météo-France.

Le préfet du Gard redoute une deuxième vague après 20h sur la zone montagneuse située au dessus de la commune du Vigan, la première avoir été touchée par les précipitations ce samedi matin.

A Saint Jean-du-Gard, la situation est difficile ce samedi après-midi. Les accès à St Jean sont coupés côté Anduze et côté l’Estrechure. La mairie a ouvert son gymnase pour toutes personnes dans le besoin d’un hébergement.

À Beaucaire, la mairie anticipe des répercussions sur le Rhône dans les prochaines heures. Le Maire vient de demander aux services techniques de la ville de procéder à la fermeture des portes de la banquette. Elle demande à chacun de bien vouloir retirer son véhicule des parkings des Arènes, du champ de foire et du Casino Municipal et de ne surtout pas le laisser stationné cette nuit.

Le Gard en vigilance rouge

Afin de superviser les opérations de secours en cours, le préfet du Gard a activé le Centre Opérationnel Départemental. Les pompiers du Gard ont engagé 4 groupes de sauvetage en eau vive et 2 dragons pour procéder à des mises en sécurité de personnes. Trois départements avaient été placés en vigilance orange pluies et orages depuis ce samedi matin par Météo France : Hérault, Lozère et Gard, mais c'est ce dernier qui était le plus touché à la mi-journée. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin se rendra dans le Gard, département sinistré par les intempéries, demain après-midi, d'après les informations de France télévisions.

Consignes de prudence

Respectez les interdictions ou les consignes qui peuvent vous être données sur place par les forces de l'ordre ou les agents des divers réseaux routiers

• Évitez toute activité de plein air

• Évitez l'utilisation du téléphone et des appareils électriques

• Ne vous abritez pas sous les arbres. Abritez-vous dans un bâtiment en dur ou dans votre véhicule qui sont de bonnes protections contre la foudre

• Soyez prudent face aux conditions de circulation pouvant être difficiles. Réduisez votre vitesse et dans l’idéal, annuler ou reporter vos déplacements

• Éloignez-vous de tout cours d'eau. Ne stationnez pas sur les ponts

• Si vous habitez en zone habituellement inondable, prévoyez de mettre en sécurité vos objets de valeur dans les étages et de mettre les produits toxiques à l'abri de la montée des eaux

• Mettez à l'abri tous les objets sensibles au vent : tentes, tables de jardin, chaises etc.

