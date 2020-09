Météo France place le Gard en "vigilance jaune pluie-inondation et orages" à partir de ce samedi dans la matinée.

Le Gard en vigilance jaune "pluie-inondation et orages"

Ciel nuageux par temps d'orages et de pluie

Les pluies sont annoncées depuis plusieurs jours, ce n'est plus une surprise. Mais Météo France place le Gard en vigilance "jaune pluie-inondation et orages" à partir de ce samedi matin, 8h. Ce sont surtout les Cévennes, normalement, qui devraient être touchées par des épisodes orageux. Vous pouvez d'ailleurs retrouver les prévisions de Météo-Gard-Hérault, ce vendredi sur France Bleu Gard Lozère.

L'Hérault, pour sa part, est placé en vigilance orange pour les orages, à partir de 10h ce samedi. Sur le Languedoc et en particulier sur l'Hérault placé en vigilance orange, les pluies s'intensifieront, les orages menaceront jusqu'en plaine avec un risque de rafales et de grêle. Le mauvais temps se prolongera jusqu'en soirée et nuit, donnant des cumuls importants, notamment sur les premiers contreforts des Cévennes.

