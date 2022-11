Le Gard et l'Hérault en vigilance orange pour orages, pluie et inondation

Les services de Météo France ont placé ce lundi après-midi les départements du Gard et de l'Hérault en vigilance orange pour orages, pluie et inondation. De la grêle est attendue, ainsi que du vent, avec des rafales jusqu'à 90 km/h. Il pourrait se produire des pluies intenses, avec des phénomènes de ruissellement : 80 à 100 mm sont attendus, et localement, si les cellules orageuses sont stagnantes, 150 à 180 mm.

ⓘ Publicité

C'est principalement le secteur du littoral et des plaines gardoises qui devrait être touché en fin de journée. Le secteur de Montpellier, dans l'Hérault, a déjà été touché dans l'après-midi : il est tombé 150 mm en trois heures.

Pour les cours d'eau : la vigilance jaune est maintenue sur le Vidourle et le Vistre, elle est étendues sur la Cèze amont et l'Ardèche aval.

La préfecture du Gard ouvre son COD (centre opérationnel départemental)

L'épisode doit prendre fin vers minuit.