Le Gard voit son alerte météo passer de jaune à orange pour les crues. Il était déjà en orange pour les pluies et risques d'inondations.

Le Gard est désormais en vigilance orange "crues", "pluie-inondation" et "orages"

A cause des fortes pluies qui s'abattent sur le département depuis ce dimanche matin, le Gard est désormais en vigilance Orange "crues", "pluie-inondation" et "orages". Le département est également en vigilance jaune "vents violents". Soyez prudents.

A Beaucaire, la mairie aussi se mobilise et appelle à la plus grande vigilance. Selon les services météo, une crue rapide du Rhône doit s’amorcer dans les prochaines heures, jusqu’à lundi soir. Les services techniques de la ville procèdent à la fermeture immédiate des portes de la banquette. "Tout véhicule stationné au Champ de Foire, sur le parking du Casino et sur celui des arènes doit être déplacé". La mairie insiste : "Attention : La montée du Rhône pourrait être rapide, y compris cette nuit. Mieux vaut déplacer son véhicule dès maintenant"

La circulation des TER est perturbée dans le secteur d'Alès. Des cars de substitution sont mis en place.