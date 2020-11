Météo France va placer les départements du Gard et de l'Hérault en vigilance orange pour fortes pluies et orages à partir de ce samedi à 18 heures. Il s'agit d'un épisode cévenol habituel en cette saison.

Le Gard et l'Hérault en vigilance orange pour fortes pluies et orages

Les départements du Gard et de l'Hérault passeront en vigilance orange pour fortes pluies et orages ce samedi à partir de 18 heures indique Météo France. La vigilance devrait être maintenue toute la nuit jusqu'à 8 heures dimanche matin. Il s'agit d'un épisode cévenol, c'est-à-dire de fortes pluies, des orages et de fortes précipitations en peu de temps.

"Des orages forts qui pourront être durables et très peu mobiles" vont se former sur le littoral et la plaine de l'Hérault et du Gard, précise Météo France. _Sous ces orages stationnaires les intensités de pluie seront élevées et les quantités de pluie prévues pourront atteindre 150 à 200 mm en très peu de temp_s".

L'amélioration est attendue dimanche matin.