MÉTÉO - Le Gard et l’Hérault en vigilance orange pour orages et pluie-inondation

Ce lundi soir, et la prochaine de lundi à mardi, Météo France prévoit pour le Gard une "situation pluvio-orageuse nécessitant une vigilance particulière compte tenu de son intensité et de la topographie de la zone touchée (risque de ruissellement urbain)". Des orages pouvant donner de forts cumuls de pluie en peu de temps sont attendus (typiquement 80 mm en 3 heures).

Le département de l’Hérault lui aussi est concerné. "Il existe un risque de ruissellement en zone urbaine entre Montpellier, Nîmes, Alès", selon le dernier bulletin de Météo France. Les orages se décaleront mardi matin en direction de la PACA où ils devraient perdre un peu en intensité.

Ce lundi soir, des orages actifs se produiront sur une grande partie du pays de l'Occitanie, au Massif central, au nord-ouest du pays avec ponctuellement de forts cumuls en peu de temps, de la grêle et des rafales de vent. De nombreux départements sont donc placés en vigilance jaune pour cette raison.

Gardez les bons réflexes, et soyez prudents. Évitez d'utiliser le téléphone et les appareils électriques. À l'approche d'un orage, prenez les précautions d'usage pour vous protéger des effets de la foudre, mettez en sécurité vos biens et abritez-vous. Renseignez vous avant d'entreprendre un déplacement et soyez vigilants. Évitez, si possible, le réseau routier secondaire. Si vous habitez en zone habituellement inondable, prenez les précautions d'usage.