Le Gard et la Lozère en alerte Orange inondations ce samedi, le direct

Depuis ce vendredi 16h, le Gard et la Lozère sont placés en vigilance orange orages et pluie-inondation, comme 9 autres départements français.

Nîmes, France

Météo France a placé 11 départements en vigilance orange orages et pluie-inondation et vents violents, prévoyant un épisode méditerranéen intense dans le sud de la France depuis hier, vendredi, et jusqu'à ce samedi. Dans son bulletin de 23H00, Météo France a jugé que l'épisode en cours de pluies intenses nécessitait "un suivi particulier du fait de son intensité et de sa durée" pour les départements les plus au Sud, et que l'épisode de vent fort, dans les départements plus au Nord, pouvait "impacter des zones urbanisées ou fragilisées par les chutes de neige récentes".

Depuis vendredi après-midi, un certain nombre de mesures sont mises en place dans le Gard, notamment à Beaucaire, où le maire a décidé de fermer les portes de la banquette pour protéger le centre-ville des inondations.

On attend jusqu'à 180-200 mm localement, 250-300 mm sur le relief. En plaine, on attend 80 à 120 mm (parfois 40 à 100 mm en quelques heures seulement samedi). La fin des précipitations est prévue samedi après-midi.

La première alerte dans la nuit de vendredi à samedi vient de Lozère : des débordements, avant 6h du matin, sur le Langouyrou.

Météo France craint des pluies fortes et des orages en Ardèche, dans le Gard, l'Hérault, le Gard, la Lozère, les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, et des vents violents dans la Drôme, l'Isère et la Loire. Vendredi soir, Météo France relevait entre 40 et 90 mm sur les Cévennes, entre 30 et 70 mm sur le Var et les Alpes-Maritimes.

A 6h ce samedi matin, il n'y a apparemment plus d'électricité à Martignargues, au Sud d'Alès. (à 6h30 l'électricité est de nouveau rétablie)

Par mesure de précaution, il n'y a ce matin aucun établissement scolaire ouvert dans le département. La Préfecture du Gard a annulé tous les transports scolaires également.

6h30 - A Quissac, la sirène vient de retentir. C'est ce que nous indique une auditrice de France Bleu Gard Lozère :" La sirène a Quissac vient de sonner le Vidourle doit être en crû et va certainement sortir de son lit !"