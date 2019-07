Le Gard et la Lozère en vigilance jaune aux orages

Les départements du Gard et de la Lozère sont placés en vigilance jaune aux orages par Météo France jusqu'en début de nuit ce samedi 27 juillet.

Lozère, France

De gros orages sont attendus dans le Gard et en Lozère jusqu'en début de nuit ce samedi 27 juillet. Les deux départements sont donc placés en vigilance jaune aux orages par Météo France dès ce vendredi 26 juillet.

De la grêle en Lozère

La préfecture de Mende prévient que le plus fort de l'épisode se produira entre 17h et 22h. Le phénomène touchera le département suivant un flux d’ouest et donnera lieu à une activité électrique importante avec potentiellement des chutes de grêle. Des précipitations de l’ordre de 20 à 30 mm, jusqu’à 80 mm par endroits, sont attendues.

Des orages localement forts dans le Gard

Dans le Gard, les orages concerneront essentiellement l'ouest et le nord ouest du département. Ces orages pourraient être localement forts de 30 à 40mm de pluie en quelques heures et accompagnés de rafales de vent. La préfecture appelle à la prudence car en cette période de fortes chaleurs, ces orages peuvent surprendre les personnes pratiquant des activités en plein air, notamment aux abords des cours d'eau.