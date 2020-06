Le Gard et la Lozère en vigilance orange aux orages, pluies et inondations

Météo France place le Gard et la Lozère en vigilance orange orages, pluies et inondations à partir de 23h, ce jeudi. Une vigilance qui court jusqu'à vendredi 16h.

Le Gard et la Lozère placés en vigilance orange aux orages, pluies et inondations à partir de ce jeudi 23h. Météo France prévoit en effet des orages en seconde partie de nuit sur le relief des Cévennes. Pendant cet épisode orageux, on attend entre 150 à 200 mm d'eau, voire 250 mm très localement.

Ces orages s'étendront ensuite à l'ensemble du département de la Lozère. Les cumuls seront de l'ordre de 70 à 100 mm, localement 120 mm. Ces orages cessent progressivement en début de nuit de vendredi à samedi.

Le Gard en vigilance jaune vagues-submersion

Le département du Gard est également placé en vigilance jaune vagues-submersion. Le vent de Sud-Est se renforce en effet en cours de la journée de vendredi. Le déferlement des vagues pourra occasionner des submersions par débordement sur les parties basses du littoral du Gard.