Le Gard et la Lozère jeudi en vigilance jaune "neige et verglas"

Météo France place le Gard et la Lozère en vigilance jaune "neige et verglas".

Prudence si vous prenez la route ce jeudi. Le Gard et la Lozère sont placés en vigilance "neige et verglas" par Météo France. Pour le Gard, l'alerte débute à 9h ce jeudi, jusqu'à 14h. Elle débute encore plus tôt en Lozère, à partir de 6h.

Météo Gard Hérault précise que la neige pourrait tomber en plaine dans le nord du Gard, et dans les Cévennes "à toute altitude"