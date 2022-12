Le Gard et la Lozère lundi en vigilance neige et verglas

Va-t-il neiger dans les plaines, ce lundi, dans le Gard ? C'est une possibilité. De très faibles quantités sont attendues. Mais, par prudence, Météo France a déjà choisi de placer le Gard et la Lozère en vigilance jaune neige et verglas, pour la journée. Les secteurs d'Alès et des Cévennes semblent les plus concernés.

Au total, 49 départements sont placés en vigilance jaune, ce lundi.