La vigilance jaune aux orages débute ce mercredi matin à 7h en Lozère et à 8h dans le Gard. Soyez prudents.

Le Gard et la Lozère placés en vigilance jaune aux orages

Des orages sont attendus dans le Gard et en Lozère (photo d'illustration)

Le Gard et la Lozère ont été placés en vigilance jaune aux orages par Météo France pour ce mercredi. Cette vigilance débute à 8h et se poursuit jusqu'à 16h pour le Gard. Elle commence à 7h et court jusqu'à 15h pour la Lozère. Soyez prudents notamment si vous devez prendre la route ou partir en promenade.