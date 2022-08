Le Gard et la Lozère placés en vigilance jaune aux orages

L'été 2022 aura été l'un des plus chauds jamais enregistrés. Météo France dévoile ce mardi son bilan de la saison estivale : 2022 est le deuxième été le plus chaud depuis le début des relevés après 2003, avec une température moyenne de 22,67 degrés nuits et jours confondus ! Ces fortes températures qui favorisent les orages ; justement, deux départements sont placés ce mardi en alerte orange : la Drôme et l'Ardèche. Le Gard et la Lozère sont placés en vigilance jaune, à partir de midi et jusqu'à 21 h !

