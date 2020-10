Le Gard et la Lozère placés en vigilance jaune orages, pluies et inondations

Le Gard et la Lozère sont placés en vigilance jaune orages, pluies et inondations. Cette vigilance s'appliquera au Gard à partir de 4h du matin dans la nuit de jeudi à vendredi. Pour la Lozère, c'est à partir de ce jeudi 16h. Selon Météo France il existe des risques de fortes précipitations orageuses en fin de nuit prochaine et vendredi matin entre le sud de l'Ardèche, la Drôme, le nord du Vaucluse et le nord du Gard. Les précipitations peuvent être parfois importantes en peu de temps.