Le Gard et la Lozère placés en vigilance orange aux pluies et inondations

Un nouvel épisode cévenol va toucher nos deux départements jusqu'à dimanche. "La durée des pluies, leurs intensités et au final les cumuls attendus, nécessitent une vigilance toute particulière" indiquent Météo-France, qui place le Gard et la Lozère en vigilance orange aux pluies et inondations.

Météo-France place le Gard et la Lozère en vigilance orange aux pluies et inondations ce vendredi 29 octobre. Un épisode cévenol est attendu entre vendredi soir et dimanche. "Le maximum d'activité est attendu entre vendredi soir et samedi après-midi sur les Cévennes, où les averses prendront temporairement un caractère orageux dans la nuit de vendredi à samedi avec des intensités pluvieuses qui s'intensifieront" indiquent Météo-France.

Selon Météo-France, la durée des pluies, leurs intensités et les cumuls attendus nécessitent une vigilance particulière : "Les cumuls cévenols attendus en 24 heures sur la période la plus intense sont de 140 à 180 mm généralisés, ponctuellement 200 à 240 mm. Sur l'ensemble de l'épisode, jusquà dimanche , ils seront de l'ordre de de 150 à 200 mm généralisés, ponctuellement 250 à 300 mm" précise Météo-France.