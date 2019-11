Le Gard et la Lozère se préparent à de fortes précipitations

Le Gard et la Lozère sont placés en vigilance orange pluies, orages et inondations jusqu'au samedi 23 novembre. Les précipitations vont devenir plus marquées à partir de ce vendredi soir.

Gard, France

Les précipitations les plus intenses sont attendues dans la nuit de vendredi à samedi, notamment sur les Cévennes. Elles seront à caractère orageux. Sur le Gard, placé en vigilance orange comme la Lozère et plusieurs autres départements, ces orages sont attendus samedi en fin de matinée et en début d'après-midi. Ils seront assez peu mobiles et parfois accompagnés de grêle et de fortes rafales de vent, dépassant localement 100 km/h. Sur le littoral, quelques phénomènes tourbillonnaires sont possibles. On attend jusqu'à 180-200 mm localement, 250-300 mm sur le relief. En plaine, on attend 80 à 120 mm (parfois 40 à 100 mm en quelques heures seulement samedi). La fin des précipitations est prévue samedi après-midi.

Une sortie du Rhône annoncée dans la nuit à Beaucaire

À Beaucaire, le maire a décidé de fermer les portes de la banquette pour protéger le centre-ville des inondations. Une crue du Rhône est en effet annoncée de manière potentiellement importante pour la nuit de vendredi à samedi. Les habitants ont été invités à ne pas stationner sur les parkings des arènes, du champ de foire, du casino et de la base nautique. Une cellule de crise est activée pour la nuit.

Capture d'écran de la page Facebook de la mairie de Beaucaire -

A Anduze, la digue est fermée à partir de 22h ce vendredi, jusqu'à la fin du phénomène pluvieux.

Des déviations seront mises en place sur une dizaine de ponts submersibles dans le Gard.

Les effectifs des pompiers renforcés

En prévention, les pompiers renforcent leurs effectifs dans les casernes des Cévennes. Des groupes de sauveteurs en eaux vives sont également pré-positionnés à Bessèges, Saint Hippolyte du Fort et Alès.

Le préfet du Gard engage chacun à être très vigilant, à se tenir au courant de l’évolution météorologique en consultant le site internet de Météo-France et rappelle quelques conseils :

Respectez les interdictions ou les consignes qui peuvent vous être données sur place par les forces de l'ordre ou les agents des divers réseaux routiers

Évitez toute activité de plein air

Évitez l'utilisation du téléphone et des appareils électriques

Ne vous abritez pas sous les arbres. Abritez-vous dans un bâtiment en dur ou dans votre véhicule qui sont de bonnes protections contre la foudre.

Soyez prudent face aux conditions de circulation pouvant être difficiles. Réduisez votre vitesse (110 km/h sur autoroute, 100 km/h sur voies rapides, 80 km/h sur route). Allumez vos feux de croisement. Respectez les distances de sécurité. Dans l’idéal, annuler ou reporter vos déplacements.

Éloignez-vous de tout cours d'eau : rivière, vallat, cadereau, roubine etc…Ne stationner pas sur les ponts et autres ouvrages d'art comme les digues et levées de terre.

Si vous habitez en zone habituellement inondable, prenez les précautions d’usage. Mettez en œuvre les moyens matériels permettant à l'eau de ne pas entrer dans votre habitation (batardeaux etc). Prévoyez de mettre en sécurité vos objets de valeur dans les étages. Prévoyez de mettre les produits toxiques à l'abri de la montée des eaux.

Mettez à l'abri ou renforcer l'arrimage de tous les objets sensibles au vent : canopi, tentes, tables de jardin, chaises …

Il est également rappelé aux élus municipaux, en lien avec les organisateurs de manifestations, de prendre toutes les mesures qui leur paraîtraient utiles pour assurer la sécurité des personnes présentes dans leur commune.