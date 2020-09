Les services de Météo France viennent de « déclasser » le département en vigilance orange pour orages et jaune pour pluie-inondation et crues, à 1h ce dimanche matin.

Le Gard n'est plus en alerte "Rouge" inondations

Conformément aux prévisions de Météo France, des nouvelles précipitations se sont produites en début de soirée ce samedi et se sont évacuées vers l’est du Gard. La quantité d’eau de cette nouvelle lame a été de 30 à 60 mm selon les secteurs. La situation évolue favorablement pour la plupart des cours d’eau du département. Pour plus d’informations, il est possible de consulter le site www.vigicrues.gouv.fr

Certains axes routiers sont encore coupés ou difficiles d’accès. (Plus d’infos consultez le site www.inforoute.gard.fr.)

Une personne est toujours portée disparue et on ne dénombre pour l’instant aucun blessé.

Certaines communes notamment Val d’Aigoual et Saint-André de Majencoules seront approvisionnées en eau potable dès ce dimanche matin.

Les services de Météo France viennent de « déclasser » le département en vigilance orange pour orages et jaune pour pluie-inondation et crues .Pour plus d’information consultez le site www.meteofrance.com